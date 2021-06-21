Вот это да!

В Харькове из движущейся машины выпал пассажир

Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.

У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.

Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.

Ранее мы писали, что в Харькове отключат воду

Харьков начал подготовку к зиме, так с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.

К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео

Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.