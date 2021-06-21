В Харькове из движущейся машины выпал пассажир
Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.
У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.
Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.
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Ранее мы писали, что в Харькове отключат воду
Харьков начал подготовку к зиме, так с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».
Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.
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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.