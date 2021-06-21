В Харькове отключат воду
Харьков начал подготовку к зиме, так с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».
Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.
Кроме того мы писали, что в Харькове утонула молодая девушка
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Дети и взрослые погибли в воде на Троицу под Киевом: детали трагедии
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Тина Кароль откровенно рассказала о новых чувствах: «Я хочу любви»
Автобус на полном ходу впечатался в остановку, среди пострадавших ребенок: кадры аварии
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Бригады скорой помощи пытались откачать девушку, но, к сожалению безуспешно. По предварительной информации, погибшей было всего 15 лет.
В соцсетях свидетели страшной ЧП, рассказали, что девочка отдыхала с друзьями. То, что она пропала - заметили не сразу.
Друзья бросились искать девочку в воде и долго не могли найти из-за мутного дна.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.