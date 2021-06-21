В Харькове отключат воду

Харьков начал подготовку к зиме, так с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Бригады скорой помощи пытались откачать девушку, но, к сожалению безуспешно. По предварительной информации, погибшей было всего 15 лет.

В соцсетях свидетели страшной ЧП, рассказали, что девочка отдыхала с друзьями. То, что она пропала - заметили не сразу.

Друзья бросились искать девочку в воде и долго не могли найти из-за мутного дна.

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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

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