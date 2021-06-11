В Харьковской области зафиксировали новые случаи ковида
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, за минувшие сутки в Харьковской области коронавирусом заболели 69 человек, 10 — умерли.
Всего по Украине с начала пандемии инфекцию выявили у 2 221 427 человек (1603 случаев за сутки), из них 51577 — умерли, 2 120 780 — выздоровели.
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Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.
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