В Харьковской области зафиксировали новые случаи ковида

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за минувшие сутки в Харьковской области коронавирусом заболели 69 человек, 10 — умерли.

Всего по Украине с начала пандемии инфекцию выявили у 2 221 427 человек (1603 случаев за сутки), из них 51577 — умерли, 2 120 780 — выздоровели.

Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы

Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.

Горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.

Причины возгорания выясняются.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как писала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Также Politeka сообщала о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."