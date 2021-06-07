В Харькове девушка покончила с собой
Отчаянная украинка выпрыгнула из окна девятого этажа, сообщили в telegram-канале «Труха Харьков».
Страшное происшествие произошло в доме на проспекте Льва Ландау.
В полиции уточнили, что погибшая – 32-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической лечебнице.
Медики сообщили, что смерть наступила мгновенно.
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«Это очень страшно, если девушки выбрасываются, парни - всегда отвечайте девушкам», «На самом деле, скорей всего, что-то случилось... а не соли. Может, отец избил или изнасиловал, а она не выдержала этого», «Сегодня выпускной. И что-то случилось, видно, в школе», - размышляют харьковчане в комментариях.
Ранее мы писали, что вХарьковской области фиксируют летальные случаи от ковида
С начала пандемии по состоянию на утро 7 июня в Харьковской области умерли 3 367 пациентов с COVID-19, 13 — за прошедшие сутки, сообщает в Харьковском областном лабораторном центре.
С начала года в регионе умерли 3 093 заболевших COVID-19.
По состоянию на 7 июня под наблюдением врачей находится 5 405 заболевших COVID-19.
Выздоровели 138 618 пациентов, 984 — за минувшие выходные.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.