В Харькове девушка покончила с собой

Отчаянная украинка выпрыгнула из окна девятого этажа, сообщили в telegram-канале «Труха Харьков».

Страшное происшествие произошло в доме на проспекте Льва Ландау.

В полиции уточнили, что погибшая – 32-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической лечебнице.

Медики сообщили, что смерть наступила мгновенно.

«Это очень страшно, если девушки выбрасываются, парни - всегда отвечайте девушкам», «На самом деле, скорей всего, что-то случилось... а не соли. Может, отец избил или изнасиловал, а она не выдержала этого», «Сегодня выпускной. И что-то случилось, видно, в школе», - размышляют харьковчане в комментариях.

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С начала пандемии по состоянию на утро 7 июня в Харьковской области умерли 3 367 пациентов с COVID-19, 13 — за прошедшие сутки, сообщает в Харьковском областном лабораторном центре.

С начала года в регионе умерли 3 093 заболевших COVID-19.

По состоянию на 7 июня под наблюдением врачей находится 5 405 заболевших COVID-19.

Выздоровели 138 618 пациентов, 984 — за минувшие выходные.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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