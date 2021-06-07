В Харьковской области фиксируют летальные случаи от ковида

С начала пандемии по состоянию на утро 7 июня в Харьковской области умерли 3 367 пациентов с COVID-19, 13 — за прошедшие сутки, сообщает в Харьковском областном лабораторном центре.

С начала года в регионе умерли 3 093 заболевших COVID-19.

По состоянию на 7 июня под наблюдением врачей находится 5 405 заболевших COVID-19.

Выздоровели 138 618 пациентов, 984 — за минувшие выходные.

Ранее мы писали, что в Харькове эвакуировали больницу

Правоохранители проверяют информацию о заминировании городской клинической больницы №30 на улице Гуданова в Харькове.

Главный врач больницы Сергей Самусенко заявил, что сообщение о заминировании они получили по электронной почте утром.

Около сотни человек, пациентов и медработников - сразу вывели на улицу.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.