В Харьковской области фиксируют летальные случаи от ковида
С начала пандемии по состоянию на утро 7 июня в Харьковской области умерли 3 367 пациентов с COVID-19, 13 — за прошедшие сутки, сообщает в Харьковском областном лабораторном центре.
С начала года в регионе умерли 3 093 заболевших COVID-19.
По состоянию на 7 июня под наблюдением врачей находится 5 405 заболевших COVID-19.
Выздоровели 138 618 пациентов, 984 — за минувшие выходные.
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К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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