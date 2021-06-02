В результате аварии погибли три человека на дороге Чугуев — Меловое
Так, возле поселка Чкаловское столкнулись автомобили Toyota Hilux и Daewoo Lanos.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Toyota ехала со стороны Купянска в Харьков, Daewoo двигался по встречном направлении.
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В результате аварии погибли 59-летний водитель и две пассажирки Daewoo. 52-летний водитель Toyota пострадал, его госпитализировали в больницу.
Спасатели с помощью специнструмента вырезали тела погибших. Следователи устанавливают свидетелей и выясняют все детали трагедии.
Ранее мы писали, что в Харькове спасли человека
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В квартире на первом этаже горела кухня, газовый шланг и домашние вещи. Во время пожара спасатели эвакуировали жителя квартиры, мужчину 1970 года рождения.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.