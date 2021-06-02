В результате аварии погибли три человека на дороге Чугуев — Меловое

Так, возле поселка Чкаловское столкнулись автомобили Toyota Hilux и Daewoo Lanos.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Toyota ехала со стороны Купянска в Харьков, Daewoo двигался по встречном направлении.

В результате аварии погибли 59-летний водитель и две пассажирки Daewoo. 52-летний водитель Toyota пострадал, его госпитализировали в больницу.

Спасатели с помощью специнструмента вырезали тела погибших. Следователи устанавливают свидетелей и выясняют все детали трагедии.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В квартире на первом этаже горела кухня, газовый шланг и домашние вещи. Во время пожара спасатели эвакуировали жителя квартиры, мужчину 1970 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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