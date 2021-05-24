Вечером в харьковском ТРЦ эвакуировали посетителей
Сообщалось о том, что якобы на крыше что-то горит, был даже прерван сеанс в кино.
Но вскоре в полиции рассказали, что причиной эвакуации стало сообщение о минировании торгового центра.
Сотрудники полиции проверили информацию, осмотрели 1500 квадратных метров прилегающей территории, но взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харькове произошла утечка газа - более 20 домов на 5 дней остались без голубого топлива.
Об этом сообщили в “Харьковгоргазе”.
Утечка газа произошла 24 мая на газопроводе в Киевском районе города.
С 24 по 28 мая временно прекратят газоснабжение в 28 домах по улицам Метростроителей, Гвардейцев-Широнинцев, Дружбы Народов и Ужвий.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.