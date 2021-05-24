Вечером в харьковском ТРЦ эвакуировали посетителей

Сообщалось о том, что якобы на крыше что-то горит, был даже прерван сеанс в кино.

Но вскоре в полиции рассказали, что причиной эвакуации стало сообщение о минировании торгового центра.

Сотрудники полиции проверили информацию, осмотрели 1500 квадратных метров прилегающей территории, но взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.