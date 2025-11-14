Новий графік руху транспорту в Чернівцях запровадили через ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Петра Сагайдачного та Руської, передає Politeka.

Про це повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні.

З 13 листопада тролейбус №34 курсуватиме за зміненим маршрутом — через вулицю Руську до Центральної площі, після чого рухатиметься у звичному напрямку. Такі тимчасові зміни допоможуть уникнути заторів і забезпечити безперервне перевезення пасажирів у період ремонтних робіт.

Згідно з повідомленням управління, оновлений розклад діятиме до 16 листопада. Пасажирам радять заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах міського транспорту.

У комунальному підприємстві наголосили, що новий графік руху транспорту в Чернівцях дозволить зберегти стабільність транспортного сполучення навіть під час проведення інфраструктурних робіт.

Крім того, часткове перекриття було введено на вулиці Юрія Фучика, на перехрестях із Лесі Кобилиці та Тараса Шевченка. Тут триває капітальний ремонт дорожнього покриття, і роботи заплановані до 1 грудня включно. Через це рух транспорту здійснюється лише частково, із дотриманням тимчасових знаків.

Також на вулиці Романа Шухевича, 26, обмежено проїзд через будівельно-монтажні заходи, пов’язані з прокладанням нових газових мереж. Ці роботи планують завершити до 20 листопада. Ще одна ділянка, де діють обмеження, розташована на вулиці Горіхівській — навпроти будинків №48-А, 48-Ж, 48-И, 48-К.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту в Києві: названо маршрути, які зазнали змін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Житомирі: як змінилися ціни у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Запоріжжі: "Укрзалізниця" повідомила про зміни на популярному рейсі.