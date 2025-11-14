Місцевим мешканцям варто готуватися до змін у рахунках за електроенергію, адже підвищення тарифів в Києві вже обговорюється.

Підвищення тарифів на електроенергію в Києві невдовзі може торкнутися кожного домогосподарства, повідомляє Politeka.

За попередніми прогнозами Міністерства економіки, ціна на світло для населення може зрости на 10–20%, що виведе вартість на рівень 4,75–5,18 гривні за кіловат-годину.

Остаточне рішення уряду ще не ухвалене, але обговорення вже тривають. За словами фахівців, підвищення тарифів на електроенергію в Києві пов’язане з декількома ключовими чинниками.

По-перше, це витрати на відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, які значно підірвали мережі та залишили багато споживачів без стабільного електропостачання.

По-друге, уряд зобов’язаний враховувати вимоги міжнародних партнерів, зокрема МВФ, щодо зменшення бюджетного навантаження та зростання ефективності тарифної політики.

По-третє, субсидування розцінок на комунальні послуги у воєнний час та при дефіциті ресурсів виявилося неефективним і потребує коригування.

Уряд розглядає можливість запровадження диференційованих тарифів, залежно від обсягів споживання, типу житла та соціального статусу споживача.

На сьогодні більшість домогосподарств сплачує 4,32 гривні за кіловат-годину, а така вартість діє до 30 квітня 2026 року. Для споживачів з електроопаленням встановлені окремі умови: до 2000 кВт·год на місяць діє ціна 2,64, а понад цей ліміт – 4,32.

Експерти зазначають, що підвищення вартості електроенергії в Києві дозволить привести розцінки ближче до ринкового рівня, який наразі перевищує 7,5 грн.

