Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається тим українцям, які відповідають визначеним критеріям відбору, повідомляє Politeka.

Про умови отримання коштів поінформували у Харківській міській раді та роз’яснили, куди саме потрібно звертатися.

Мешканці, що потребують фінансової підтримки на придбання дров чи іншого пічного палива, мають можливість подати заяву до районних управлінь соціального захисту населення міста. Прийом документів відбувається за конкретними адресами.

Зокрема, індустріальний район обслуговує відділення на вулиці Біблика, 6, київський – на Сумській, 78, салтівський – на проспекті Тракторобудівників, 144, немишлянський – на проспекті Льва Ландау, 48. Жителі новобаварського району можуть звернутися на вулицю Різдвяну, 1, основ’янського – на проспект Аерокосмічний, 7, а слобідського – на вулицю Вишневу, 3.

У міськраді зауважують, що в окремих випадках необхідний попередній запис. Актуальні контакти управлінь розміщені на офіційному ресурсі.

Окрім пенсіонерів, право на участь у програмі мають і інші категорії. Міжнародні організації, що співпрацюють у межах цього проєкту, розглядають кожне звернення та ухвалюють рішення з урахуванням пріоритетності. У першу чергу кошти спрямовують уразливим групам.

Серед них – сім’ї з житловою субсидією або пільгою на паливо, самотні непрацездатні пенсіонери, одинокі матері чи батьки, що виховують дітей після смерті одного з подружжя, родини з державною допомогою при народженні дитини, багатодітні домогосподарства. Також підтримку отримають люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені сім’ї, які проживають окремо, дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини, де виховуються сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Харкові спрямована на забезпечення найнеобхіднішого в опалювальний сезон для тих, хто цього найбільше потребує.

