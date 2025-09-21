Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на посилення соціального захисту та забезпечення мінімально необхідних умов життя.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області запроваджена постановою, ухваленою Кабінетом Міністрів України за ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією, програма реалізується у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями та за фінансового сприяння Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Її метою є підтримка населення у період осінньо-зимового сезону, зокрема забезпечення твердим паливом для обігріву житла. У центрі уваги залишаються літні люди та вразливі соціальні категорії, що мешкають у районах, які найбільше страждають від бойових дій.

Передбачена одноразова виплата складає 19 400 гривень на одне домогосподарство. Ця сума встановлюється на весь опалювальний сезон і поширюється на всю родину, незалежно від кількості членів. Щоб отримати кошти, потрібно звернутися до органів місцевої влади – за місцем проживання чи реєстрації. Подати документи може як сам отримувач, так і офіційний представник.

Розгляд заяв здійснюють органи управління на місцях. Вони мають п’ять робочих днів, щоб повідомити заявника про ухвалене рішення. Інформація надходить у спосіб, зазначений у заяві. Виплати передбачено у вересні та жовтні. Кошти надаються виключно безготівково – перераховуються на банківський рахунок, вказаний заявником.

Програма ґрунтується на принципі «гроші ходять за людиною». Це означає, що навіть у разі евакуації до безпечнішого регіону сім’я зберігає право на отримання допомоги й гарантовано отримає визначену суму. Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на посилення соціального захисту та забезпечення мінімально необхідних умов життя у складний період.

