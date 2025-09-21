Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области направлено на усиление социальной защиты и обеспечение минимально необходимых условий жизни.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области введена постановлением, принятым Кабинетом Министров Украины по инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства, сообщает Politeka.

Согласно информации, программа реализуется в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями и при финансовом содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ее целью является поддержка населения в период осенне-зимнего сезона, в частности, обеспечение твердым топливом для обогрева жилья. В центре внимания остаются пожилые люди и уязвимые социальные категории, проживающие в районах, наиболее страдают от боевых действий.

Предусмотренная единовременная выплата составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство. Эта сумма устанавливается на весь отопительный сезон и распространяется на всю семью вне зависимости от количества членов. Чтобы получить средства, нужно обратиться в органы местной власти – по месту жительства или регистрации. Представить документы может как сам получатель, так и официальный представитель.

Рассмотрение заявлений осуществляют органы управления на местах. У них пять рабочих дней, чтобы сообщить заявителю о принятом решении. Информация поступает способом, указанным в заявлении. Выплаты предусмотрены в сентябре и октябре. Денежные средства предоставляются исключительно безналично – перечисляются на банковский счет, указанный заявителем.

Программа основывается на принципе «деньги ходят за человеком». Это означает, что даже в случае эвакуации в более безопасный регион семья сохраняет право на получение помощи и гарантированно получит определенную сумму. Итак, денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области направлено на усиление социальной защиты и обеспечение минимально необходимых условий жизни в сложный период.

