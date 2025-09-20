Безкоштовні продукти для ВПО у Сумах покликані забезпечити базові потреби тих, хто залишився без ресурсів.

Безкоштовні продукти для ВПО у Сумах надаються через Департамент соціального захисту населення за підтримки організації Global Empowerment Mission UA (GEM), повідомляє Politeka.

Інформацію про старт програми оприлюднила прес-служба міської ради.

Допомога розрахована на внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів та сім’ї з обмеженими доходами, які перебувають на обліку у соціальних службах та отримують державні виплати.

Продовольчі набори формуються завдяки партнерству GEM із Фондом Говарда Дж. Баффета, що дає змогу надавати адресну підтримку тим, хто цього найбільше потребує. Кожна родина, що відповідає умовам, може отримати один комплект.

До участі допускаються сім’ї, зареєстровані у базі Департаменту станом на 1 липня 2025 року, із постійною пропискою в межах Сумської міської громади. Видача проводиться в актовій залі за адресою: вул. Харківська, 35. Графік роботи: понеділок–четвер із 08:00 до 16:00, п’ятниця — 08:00–15:00, з перервою на обід 12:00–13:00.

Щоб отримати сертифікат на продукти, потрібно мати при собі паспорт громадянина України або електронний документ у застосунку «Дія», ідентифікаційний код та довідку або інший документ, що підтверджує місце проживання в громаді.

Безкоштовні продукти для ВПО у Сумах покликані забезпечити базові потреби тих, хто залишився без ресурсів, надаючи можливість отримати харчові набори без зайвої бюрократії. Така організація процесу гарантує ефективність видачі та цільове використання допомоги, особливо для літніх людей і переселенців.

