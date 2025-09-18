Коли включать опалення у Дніпропетровській області у 2025 році безпосередньо залежить від завершення підготовчих робіт

Коли включать опалення у Дніпропетровській області у 2025 році цікавить мешканців Кам’янського, адже АТ «Дніпровська ТЕЦ» вже розпочинає підготовку до нового сезону, повідомляє Politeka.

З 15 вересня 2025 року відбувається заповнення водою тепломереж у центральному та південно-західному районах міста, з наступним наповненням розподільчих та внутрішньоквартальних колекторів централізованого опалення.

Заповнення внутрішньобудинкових систем почнеться з 22 вересня 2025 року. Цей процес проводиться для створення підвищеного тиску у мережах, що дозволяє виявити слабкі ділянки, пориви та витоки на магістральних, розподільчих і внутрішньобудинкових системах. Усунення таких проблем заздалегідь запобігає аваріям під час зимової експлуатації та забезпечує безперебійну подачу тепла у квартири.

Крім того, заповнення водою допомагає видалити повітряні пробки, які можуть перешкоджати нормальному потоку теплоносія та спричиняти нерівномірний прогрів радіаторів у приміщеннях. Таким чином, цей етап підготовки є ключовим для надійної та стабільної роботи опалювальної системи.

Мешканцям радять уважно стежити за цілісністю внутрішніх систем. У разі виявлення аварійних ситуацій, таких як пориви або протікання, слід телефонувати до Єдиної диспетчерської служби Кам’янського за номерами 1546, +38(067)000-15-46 або +38(073)700-15-46. Якщо пориви виявлені на тепломережах поза межами будинку, повідомляйте диспетчерську службу АТ «Дніпровська ТЕЦ» за номером +38(097)383-41-71.

Отже, коли включать опалення у Дніпропетровській області у 2025 році безпосередньо залежить від завершення підготовчих робіт та заповнення тепломереж, що гарантує своєчасну та безперебійну подачу тепла для всіх абонентів Кам’янського.

