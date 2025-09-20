Місцеві жителі схвильовані темпами подорожчання продуктів у Дніпрі, адже це сильно бʼє по сімейних бюджетах.

Подорожчання продуктів у Дніпрі стає все більш відчутним для місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

За даними Мінфіну, станом на середину вересня 2025 року споживчі ціни на ряд товарів тваринного і рослинного походження демонструють зростання.

Подорожчання продуктів у Дніпрі стало помітним на прикладі риби. Серед цієї продукції найбільше виріс патраний короп, його середня вартість досягла 239 гривень за кілограм.

Живий короп коштує 192 грн, оселедець слабосолоний продають по 214,33, а скумбрія свіжеморожена в середньому обійдеться у 239,43.

Яйця також стали з більшою силою бити по гаманцю. Середня вартість десятка від бренду "Квочка" категорії С1 становить 67,90 грн, "Ясенсвіт" С1 коштує 72,53. Перепелині - також підскочили до 65,05 гривні за 20 штук.

Великі упаковки "Ясенсвіт" С1 з 18 штук продаються по 123,93 грн, а 30 – 223,85 грн. Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі частково пов’язане із зростанням собівартості кормів для птиці і впливом сезонних факторів.

Хлібо-булочні вироби теж не залишилися осторонь. Лаваш Кавказький вагою 230 грам коштує 34,90 грн, Персидський лаваш – 34,78. Батон Рум'янець нарізка вагою 450 грам продається за 29,40, пшеничний хліб нарізка 650 грам – 43,90.

Причини росту цінників залишаються комплексними. Експерти називають це наслідком повномасштабної війни, яка порушила логістику і ринки, підвищення вартості електроенергії та енергоносіїв, зростання зарплат на тлі браку робочих кадрів, а також вплив світових біржових тенденцій на собівартість товарів.

