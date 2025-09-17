Графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Дніпрі та області створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись

Графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Дніпрі та області вводиться через масштабні роботи, що були заплановані завчасно, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Дніпрі та області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 18 вересня 2025 року. Час: з 10:00 до 16:00.

Знеструмлять місто Дніпро за адресами - Алана Шепарда: 29; Будівельників: 24, 28, 30; Фабрично-заводська: 33, пр-т. Богдана Хмельницького 118А.

До того ж обмеження введуть з 8 до 16 години у Жовтих Водах на вулицях:

Авангардна: 1-13, 15-25, 25А, 25Б, 26-32 (парні), 32А, 34, 36, 195;

Будівельників: 6А, 8, 8А, 10-34 (парні), 38, 47, 49, 51;

Вереснева: 1, 5-13 (непарні), 17-57 (непарні), 61-69 (непарні);

Володимира Івасюка: 4-16 (парні);

Геологічна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Гімназійна: 2А;

Національної гвардії України: 1, 1Г, 2-5, 7-22, 23, 25;

Нова: 1-13, 15, 17;

Олімпійська: 1;

Польова: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудна: 7, 9, 11;

Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парні), 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 22;

Щаслива: 1-17, 19;

Яворницького: 6;

Волі: 1-11 (непарні);

Івана Мазепи: 1-16;

Межевий: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

Серпневий: 1, 2, 4, 4/2, 6-8, 10-18 (парні);

Січовий: 1-3, 5-12, 14, 16;

Удільний: 1-17, 19-24;

В. Белінського: 1-3, 5-12, 15, 17, 19А, 21, 23;

Героїв УПА: 62, 64, 68-78 (парні), 82, 84, 86, 92-100 (парні), 106-112 (парні), 113, 114, 116-121, 123-141 (непарні);

Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;

Івана Виговського: 2, 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (парні), 32-50 (парні);

Яворницького: 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17-19, 22;

Жовтий: 4-18 (парні), 22, 24;

Козацький: 8, 12, 16;

Коцюбинського: 1, 3, 7, 9, 13-23 (непарні), 27;

Майданівський: 2, 3, 5-7, 9-14, 18-28 (парні);

Мар'янівський: 1-7 (непарні), 11-17 (непарні);

Сонячний: 1-6, 8-10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

Також варто бути готовими з 08:00 до 17:30 жителям Вільногірська, що проживають за адресами:

Молодіжна: 8, 46, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52, 52А, 53, 53А, 54-56, 56А, 58, 60А, 60Б;

Центральна: 75Б, 79, 79А, 79Б, 81;

Молодіжна, 53, 54, 55, 55а, 56;

бульвар Миру: 9А.

У п'ятницю 19 числа, з 08:00 до 18:00 стануться планові роботи на електромережах у місті Дніпрі на вулицях:пров. Джинчарадзе: 4, 8; шосе Запорізьке: 38.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 18 по 19 вересня в Дніпрі та області.

