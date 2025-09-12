Планується проведення дорожніх робіт, які можуть призвести до того, що у Дніпрі перекриють рух транспорту.

У Дніпрі перекриють рух транспорту через заплановані дорожні роботи, тому мешканців попередили про обмеження, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті рішення оприлюдненому на сайті Дніпровської міськради.

Планується проведення дорожніх робіт, які можуть призвести до того, що у Дніпрі перекриють рух транспорту. Зокрема залізничного переїзду на вулиці Мукачівській. За інформацією з проєкту рішення, оприлюдненого на офіційному сайті Дніпровської міської ради, роботи заплановані з 16 по 21 вересня включно, тобто триватимуть п’ять днів.

Під час проведення ремонту на залізничному переїзді територія буде повністю перекрита для руху транспорту в Дніпрі, а для забезпечення безпеки встановлять огорожу зі сигнальним освітленням. Крім того, для пішоходів передбачать облаштування спеціальних безпечних маршрутів пересування, щоб мешканці та перехожі могли безперешкодно долати дану ділянку.

Після завершення ремонтних робіт підрядники будуть зобов’язані прибрати огорожі та провести благоустрій прилеглої території, щоб повернути її до попереднього стану та забезпечити належний рівень безпеки і комфорту для мешканців.

Через це тимчасове перекриття може створити додаткове навантаження на сусідні вулиці та дороги. Водіїв закликають заздалегідь планувати свої маршрути в об’їзд, щоб уникнути заторів та забезпечити безперебійний рух у районі під час проведення ремонтних робіт. Місцева влада також рекомендує враховувати зміни у русі при поїздках у ці дні та користуватися альтернативними шляхами пересування.

Загалом проведення робіт спрямоване на покращення інфраструктури та підвищення рівня безпеки.

