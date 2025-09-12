Нова система оплати проїзду в Ужгороді запроваджена для учнів загальноосвітніх закладів, повідомляє Politeka.

Про деталі ініціативи розповіла Ужгородська міська рада.

Згідно з рішенням виконавчого комітету, школярі отримують право користуватися пільговим тарифом, який передбачає 50% знижки на поїздки громадським транспортом протягом усього навчального року. Автоматизована система обліку, що запрацювала з 1 липня 2025 року, контролює правильність застосування пільг. Щоб скористатися знижкою, учням потрібно мати персоналізовану пластикову картку та проходити реєстрацію через валідатори під час посадки.

Картку можна оформити дистанційно через застосунок CIVIL, доступний на Google Play та Apple Store, із підтвердженням особи через «Дію». Після перевірки даних співробітником школи батьки отримують сповіщення про готовність картки, яку забирають у Центрі обслуговування пасажирів на пл. Поштовій, 4. Перша видача картки безкоштовна.

Для тих, хто не може оформити її онлайн, передбачена особиста подача документів у центрі в робочі дні з 8:30 до 16:30. Необхідно подати заяву, згоду на обробку персональних даних, копію свідоцтва про народження або ID-картки дитини, довідку з навчального закладу про місце навчання (якщо відсутня ID-картка — з фото), а також документи батьків або законних представників.

Запис на прийом та консультації доступний за телефоном +380753067839. Батькам радять слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках міської ради в соцмережах і на сайті. Впровадження нової системи оплати проїзду в Ужгороді забезпечує зручність та контроль користування транспортом для школярів, роблячи пересування містом більш комфортним.

