Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається лише українцям, що відносяться до певних категорій відбору, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської міської ради.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка зараз проживає в Олександрійській громаді, ви можете отримати одноразову грошову допомогу.

Хто може отримати?

На грошову допомогу у Кіровоградській області мають право наступні категорії ВПО:

Багатодітні сім'ї (допомога надається на кожного члена сім'ї).

Люди з інвалідністю I та II групи.

Особи, які досягли 80-річного віку (пенсіонери).

Розмір грошової допомоги у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій становить 3 000 гривень. Багатодітні сім'ї отримують 3 000 гривень на кожну особу. Ця допомога виплачується раз на рік, незалежно від інших доходів чи соціальних виплат, за винятком тих, хто перебуває на повному державному утриманні.

Щоб отримати виплату, підготуйте та надайте такі документи:

Письмова заява.

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Копія ідентифікаційного коду (РНОКПП).

Копія довідки про взяття на облік ВПО.

Банківська довідка з номером IBAN.

Залежно від категорії, до основного пакету документів потрібно додати:

Для осіб з інвалідністю: копію довідки МСЕК або витяг з рішення експертної команди, а також копію посвідчення (якщо є).

Для багатодітних сімей: копії свідоцтв про народження всіх дітей віком до 14 років, а також копії посвідчень батьків і дітей з багатодітної сім’ї.

Куди звернутися?

Щоб оформити допомогу, зверніться до Управління соціального захисту населення за адресою: м. Олександрія, вулиця Шевченка, 109, кабінети 5 або 15.

