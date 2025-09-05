Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається лише українцям, що відносяться до певних категорій відбору, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської міської ради.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка зараз проживає в Олександрійській громаді, ви можете отримати одноразову грошову допомогу.

Хто може отримати?

На грошову допомогу у Кіровоградській області мають право наступні категорії ВПО:

  • Багатодітні сім'ї (допомога надається на кожного члена сім'ї).
  • Люди з інвалідністю I та II групи.
  • Особи, які досягли 80-річного віку (пенсіонери).

Розмір грошової допомоги у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій становить 3 000 гривень. Багатодітні сім'ї отримують 3 000 гривень на кожну особу. Ця допомога виплачується раз на рік, незалежно від інших доходів чи соціальних виплат, за винятком тих, хто перебуває на повному державному утриманні.

Виплати для ВПО у Харківській області

Щоб отримати виплату, підготуйте та надайте такі документи:

  • Письмова заява.
  • Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
  • Копія ідентифікаційного коду (РНОКПП).
  • Копія довідки про взяття на облік ВПО.
  • Банківська довідка з номером IBAN.

Залежно від категорії, до основного пакету документів потрібно додати:

Для осіб з інвалідністю: копію довідки МСЕК або витяг з рішення експертної команди, а також копію посвідчення (якщо є).

Для багатодітних сімей: копії свідоцтв про народження всіх дітей віком до 14 років, а також копії посвідчень батьків і дітей з багатодітної сім’ї.

Куди звернутися?

Щоб оформити допомогу, зверніться до Управління соціального захисту населення за адресою: м. Олександрія, вулиця Шевченка, 109, кабінети 5 або 15.

