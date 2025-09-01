Дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах стане серйозним викликом для споживачів.

Дефіцит продуктів у Сумській області може стати відчутним через складні погодні умови, які цього року завдали серйозної шкоди агросектору, повідомляє Politeka.

Сильні заморозки на півдні змусили фермерів пересівати тисячі гектарів, а подальші зливи й град знищили значну частину врожаю. За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, цьогорічна пшениця буде найнижчою за останнє десятиліття: частина посівів вимерзла, решту пошкодили стихійні лиха.

Це вже вплинуло на ціни: на початку липня тонна коштувала менш як 8 тисяч гривень, нині — майже 9 тисяч. Зниження вартості не очікується. Експортні можливості зменшаться до 15 мільйонів тонн. Водночас внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном та хлібом, хоча їхня вартість підніметься. Томич підрахував, що середньорічне подорожчання хлібобулочних виробів складе до 25%.

Щодо кукурудзи, попередні прогнози були оптимістичними, проте негода внесла корективи. Очікуваний експорт у 24 мільйони тонн буде нижчим, хоча точні показники визначать після початку жнив. Ціна наразі утримується на рівні 9600 гривень за тонну.

Аналогічні проблеми торкнулися озимих та ячменю. Ситуація з олією стабільна, значного подорожчання не прогнозується, хоча в серпні можливі коливання через сезонний попит. На ринку сої та ріпаку аграрії намагаються швидко експортувати законтрактовані обсяги через ймовірність запровадження мит.

Ціни на картоплю та овочі найближчим часом залишаться стабільними, проте восени можливе зростання через складності збору, нестачу робочих рук і наслідки стихії. Саме ці фактори підсилюють ризики, що дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах стане серйозним викликом для споживачів.

Джерело: Новини.LIVE

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання борошна в Сумській області: магазини різко переписали ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Сумській області: що може опинитися під загрозою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: в ПФУ розкрили, скільки можна отримати до Дня Незалежності.