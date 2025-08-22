Укрзалізниця оголосила про призначення 5 додаткових експресів, які курсуватимуть різними напрямками восени, також стосується новий графік руху поїздів з Дніпра, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

За словами представників компанії, таке рішення ухвалене з метою полегшити подорожі пасажирів у період підвищеного попиту, коли квитки розкуповуються надзвичайно швидко.

Серед рейсів особливу увагу привертає новий графік руху поїздів з Дніпра, що відкриває мешканцям більше можливостей для комфортних подорожей до столиці та назад в місто.

У компанії підкреслюють, що поява цих додаткових поїздів дозволить пасажирам уникнути проблем із дефіцитом місць у пік сезону, адже нерідко квитки розкуповуються за лічені дні. Водночас розширений розклад дає змогу подорожувати у більш зручний час, плануючи поїздки заздалегідь.

Які саме додаткові рейси призначено:

Поїзд 220/219 за маршрутом Київ – Дніпро вирушатиме як зі столиці, так і з Дніпра у дати 25, 28, 30 та 31 серпня. Це дозволить жителям міста та киянам обрати зручний час для подорожі в обидва боки.

Поїзд 49/250 за маршрутом Київ – Львів курсуватиме у дати 27 та 28 серпня. Це ще одна можливість для пасажирів, які планують поїздку до культурного центру України чи повернення до столиці.

Експрес 159/160 за маршрутом зі столиці до міста Трускавець відправлятиметься у вересні та жовтні. Зокрема, він курсуватиме у дати 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 та 28 вересня, а також 3, 4 та 5 жовтня. Таким чином, охочі відвідати бальнеологічний курорт Трускавець отримають більше можливостей для подорожей саме у сезон відпусток.

Експрес 218/217 за маршрутом Чоп – Львів курсуватиме у вересні парними днями. Це забезпечить регулярне сполучення між двома важливими залізничними вузлами Західної України.

Експрес 284/283 за маршрутом Ужгород – Київ вирушатиме через день, починаючи з 1 вересня і аж до введення нового графіка руху у 2026 році. Цей рейс має особливу перевагу: у столиці він буде зручно стикуватися зі швидкісними поїздами, які прямують із Дніпра та Харкова.

"Укрзалізниця" нагадує пасажирам, що перед поїздкою варто перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті компанії, адже дати курсування та список проміжних зупинок можуть зазнавати змін залежно від обставин.

