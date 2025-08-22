Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області значно спрощує щоденні поїздки для мешканців і гостей регіону.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області передбачає, що в облцентрі вже працює зручний мобільний застосунок «єДніпро», повідомляє Politeka.

У Дніпропетровській області запрацювала нова система оплати за проїзд в громадському транспорті, яка дозволяє розраховуватися картками будь-якого українського банку.

Це значно спрощує щоденні поїздки для мешканців і гостей регіону, адже тепер можна повністю відмовитися від готівки та здійснювати оплату кількома кліками.

Модернізація цифрової інфраструктури зробила можливим перехід на безготівкові розрахунки. У комунальному транспорті встановлені QR-коди, що працюють через спеціальний мобільний застосунок «єДніпро». Пасажиру достатньо просканувати код і підтвердити оплату — квиток буде дійсним одразу.

Як розповів заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, перші кроки до впровадження безготівкової оплати місто зробило ще у 2017 році. Тоді технологію тестували, а мешканці лише звикали до QR-кодів. З часом частка таких оплат зросла приблизно до 20%.

Проте від весни у всьому комунальному транспорті діють виключно QR-коди, інтегровані з додатком «єДніпро». У міській раді зазначають, що нова система робить оплату більш прозорою: кошти легко контролювати, а ризики зловживань зводяться до мінімуму. До того ж тепер неважливо, клієнтом якого банку є пасажир — оплатити проїзд може кожен.

Заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста» Роман Ростовський уточнив, що головною метою було створення зручних і зрозумілих умов для будь-якого користувача: «Кожен пасажир повинен мати можливість придбати квиток так, як йому зручно».

Завантажити додаток нескладно: він доступний у AppStore та Google Play. Після встановлення потрібно пройти швидку авторизацію за номером телефону — і вже за кілька секунд користувач отримує доступ до всіх функцій сервісу.

В серпні оплатити проїзд за допомогою телефону тепер можна також у автобусах 6К та 9К, які запустили на час ремонту трамвайних колій на Старому мосту.

Джерело: gorod.dp.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.