Подорожчання рису в Дніпропетровській області помітне на продукцію, що представлена на місцевих ринках та магазинах.

Подорожчання рису в Дніпропетровській області відбулося у різних мережах магазинів та вдарило по гаманцям українців, повідомляє Politeka.net.

Дані опублікували на сайті Мінфіна.

Станом на 21 серпня 2025 року подорожчання рису в Дніпропетровській області помітне - середня вартість одного кілограма рису довгозернистого на українському ринку становить 59,45 гривні. Водночас ціни у різних торговельних мережах помітно відрізняються.

Так, у супермаркетах Auchan цей продукт реалізується за 61,80 гривні, у Megamarket його можна придбати дешевше — за 53,50 у Metro ціна становить 49,50, тоді як у мережі Novus вартість сягає 72,99 за кілограм.

Дані індексу споживчих цін підтверджують, що за останній місяць вартість цього продукту зазнавала помітних коливань.

Так, ще на початку липня середня ціна складала 58,50 гривні. Потім вона зросла до 66,87, а вже на початку серпня почала знижуватися, коливаючись у діапазоні від 64,77 до 60,02. У період із 14 по 21 серпня ціна стабілізувалася на рівні 59,45. Це означає, що за місяць продукт подорожчав на 0,95 копійок.

Водночас асортимент рису в українських супермаркетах залишається досить різноманітним. У магазинах мережі Сільпо покупцям пропонують рис різних видів та у різних фасуваннях.

Наприклад, рис Trapeza круглозернистий у пачці по 1 кілограм коштує 96,99 грн. Крупа торгової марки «Премія» Камоліно шліфований круглозернистий у порційному пакуванні 5 на 80 грам оцінюється у 59,99 грн. Тим часом Trapeza Басматі пропарений, у фасуванні 500 грам, продається за 87,99 грн.

Крім цього подорожчання рису в Дніпропетровській області помітне на продукцію, що представлена на місцевих ринках. За даними Мінфіну зростання показало - 0.26 копійок та 0.48% від минулої вартості.

