Подорожание риса в Днепропетровской области заметно на продукцию, представленную на местных рынках и магазинах.

Подорожание риса в Днепропетровской области произошло в разных сетях магазинов и ударило по кошелькам украинцев, сообщает Politeka.net.

Данные были опубликованы на сайте Минфина.

По состоянию на 21 августа 2025 года подорожание риса в Днепропетровской области заметно – средняя стоимость одного килограмма длиннозерного риса на украинском рынке составляет 59,45 гривны. В то же время, ценники в различных торговых сетях заметно отличаются.

Так, в супермаркетах Auchan этот продукт реализуется за 61,80 гривны, в Megamarket его можно приобрести дешевле — за 53,50 у Metro цена составляет 49,50, в то время как в сети Novus стоимость достигает 72,99 за килограмм.

Данные индекса потребительских цен подтверждают, что за последний месяц стоимость этого продукта испытывала заметные колебания.

Да, еще в начале июля средняя цена составляла 58,50 гривны. Затем она выросла до 66,87, а уже в начале августа начала снижаться, колеблясь в диапазоне от 64,77 до 60,02. В период с 14 по 21 августа цена стабилизировалась на уровне 59,45. Это означает, что в месяц продукт подорожал на 0,95 копеек.

В то же время, ассортимент в украинских супермаркетах остается достаточно разнообразным. В магазинах сети Сильпо покупателям предлагают черты разных видов и в разных фасовках.

Например, рис Trapeza круглозернистый в пачке по 1 килограмму стоит 96,99 грн. Крупа торговой марки «Премия» Камолино шлифованная круглозернистая в порционной упаковке 5 на 80 грамм оценивается в 59,99 грн. Тем временем Trapeza Басмати пропаренный, в фасовке 500 грамм, продается за 87,99 грн.

Кроме этого, подорожание риса в Днепропетровской области заметно на продукцию, представленную на местных рынках. По данным Минфина рост показал – 0.26 копеек и 0.48% от прошлой стоимости.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа: назван размер помощи, которую предоставят украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа: украинцам выплатят надбавки, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области: стоимость вырастет с 1 августа, но не для всех.