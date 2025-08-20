Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла з 21 по 23 серпня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла з 21 по 23 серпня в Полтавській області через масштабні ремонтні роботи, які були заздалегіть запланованими, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба Скороходівської селищної ради.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 21 по 23 серпня в Полтавській області. Обмеження введуть вже 21 серпня 2025 року. Час: з 08:00 до 17:00.

Не буде електрики в селі Кочубеївка на вул. Молодіжна (б. 1 Г); Кочубеївка на вулиці Молодіжна , 1а/2с; в смт.Скороходове вул. Молодіжна, 3ж.

Також через виконання робіт, пов’язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) вимкнуть електропостачання в Іскрівці за такими адресами:

Берегова (б. 14, 16, 20, 30, 32, 34, 36),

Богдана Хмельницького (б. 4, 5, 7, 8, 11, 18, 20, 22, 30),

Гоголя (б. 1, 4, 6, 8, 12, 16),

Дружби (б. 3, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 42, 44),

Жовтнева (б. 11, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39Б, 42, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 68а, 69, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 82а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 101, 103, 107, 109, 111),

Котляревського (б. 1, 4, 5, 6, 12),

Крицького (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 20, 21, 24, 29, 33, 37, 40, 49),

Л.Українки (б. 3, 5, 8, 15, 19, 22),

Незалежності (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 33, 47),

Перемоги (б. 1, 3, 8, 10, 11, 12, 14),

Робоча (б. 11),

Садова (б. 3, 4, 6, 9, 13, 14, 17, 25, 27, 35, 41),

Свободи (б. 6, 7, 9, 18),

Січових стрільців (б. 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 18),

Соборності (б. 5, 12, 27, 33, 38, 51, 66, 75),

Травнева (б. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 39, 43, 45, 47),

Центральна (б. 2, 4, 6, 8, 8 А, 12, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 48, 58, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 94, 96),

Шевченка (б. 4, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20)

У п'ятницю, 22 числа, виконання призначене з 8 до 16 години. Так, не буде електроенергії в смт.Скороходове на вулицях Стрілець (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), (б. 3 А, 6, 7, 10, 13, 14, 18), (б. 15, 16, 18), (б. 1, 2, 3).

У суботу, 23 числа, з 8:00 до 20:00 не буде електроенергії в с. Андрійки на вулицях - Заярська (б. 10, 12), пров.Кооперативний (б. 1, 2), Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48), Луговий (б. 4, 6, 8, 14), Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83), Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28), Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

с.Красносілля на вул. Нова (б. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18), Перемоги (б. 11, 12, 15, 26, 28, 32), Сонячна (б. 3, 4, 6, 8, 9, 12), вул.Степова (б. 7), Шевченка (б. 4).

Причини відключень – виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до відключення світла з 21 по 23 серпня в Полтавській області.

