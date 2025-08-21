Багато літніх людей шукають можливості бути фінансово незалежними, тому робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає все більш актуальною, повідомляє Politeka.net.
Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.
Так, магазин "ПанМаркет" шукає продавця-касира. Заробітну плату обіцяють у розмірі 15 000 тисяч гривень.
Основні обов'язки: доброзичливе спілкування; дотримання касової дисципліни; підтримання порядку та чистоти; прийняття участі у проведенні інвентаризації; прийом у викладці товару.
Вимоги до кандидата: комунікабельність та вміння працювати в команді; відповідальність та уважність; вміння працювати в колективі та на результат; бажання навчатися та розвиватися.
Пропонується:
- Трудитись в компанії, яка швидко зростає;
- Можливість кар'єрного та професійного зростання;
- Офіційне працевлаштування;
- Графік 4/2 або 3/2 з 8:00—20:00;
- Забезпечення необхідними ресурсами для досягнення результату.
Крім того, робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонується прибиральниці в магазин техніки "Фокстрот" (ТРЦ "Сонячна Галерея"). Зарплата на посаді складає 9 тисяч гривень.
Основні обов'язки: прибирати торгівельний зал; підтримувати чистоту в службових приміщеннях. Підтримувати охайність та затишок магазину.
Пропонується:
- Працевлаштування згідно законодавства;
- Конкурентну заробітну платню;
- Чудову корпоративну культуру та енергійну команду;
- Корпоративний одяг;
- Знижки на придбання товарів в нашій мережі;
- Корпоративні знижки від компаній-партнерів;
- Незабутні корпоративні заходи.
"Якщо Ви відповідальна особистість і любите чистоту, тоді Ви наш ідеальний кандидат", - додали в оголошенні.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Кривому Розі: кому обіцяють платити від 25 тисяч гривень на місяць.
Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: що потрібно для отримання виплат.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі: куди рекомендують звернутися.