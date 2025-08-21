Багато літніх людей шукають можливості бути фінансово незалежними, тому робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає все більш актуальною, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.

Так, магазин "ПанМаркет" шукає продавця-касира. Заробітну плату обіцяють у розмірі 15 000 тисяч гривень.

Основні обов'язки: доброзичливе спілкування; дотримання касової дисципліни; підтримання порядку та чистоти; прийняття участі у проведенні інвентаризації; прийом у викладці товару.

Вимоги до кандидата: комунікабельність та вміння працювати в команді; відповідальність та уважність; вміння працювати в колективі та на результат; бажання навчатися та розвиватися.

Пропонується:

  • Трудитись в компанії, яка швидко зростає;
  • Можливість кар'єрного та професійного зростання;
  • Офіційне працевлаштування;
  • Графік 4/2 або 3/2 з 8:00—20:00;
  • Забезпечення необхідними ресурсами для досягнення результату.

Крім того, робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонується прибиральниці в магазин техніки "Фокстрот" (ТРЦ "Сонячна Галерея"). Зарплата на посаді складає 9 тисяч гривень.

Основні обов'язки: прибирати торгівельний зал; підтримувати чистоту в службових приміщеннях. Підтримувати охайність та затишок магазину.

Пропонується:

  • Працевлаштування згідно законодавства;
  • Конкурентну заробітну платню;
  • Чудову корпоративну культуру та енергійну команду;
  • Корпоративний одяг;
  • Знижки на придбання товарів в нашій мережі;
  • Корпоративні знижки від компаній-партнерів;
  • Незабутні корпоративні заходи.

"Якщо Ви відповідальна особистість і любите чистоту, тоді Ви наш ідеальний кандидат", - додали в оголошенні.

