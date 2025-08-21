Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонується на різних посадах та з різною зарплатою для бажаючих.

Багато літніх людей шукають можливості бути фінансово незалежними, тому робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає все більш актуальною, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.

Так, магазин "ПанМаркет" шукає продавця-касира. Заробітну плату обіцяють у розмірі 15 000 тисяч гривень.

Основні обов'язки: доброзичливе спілкування; дотримання касової дисципліни; підтримання порядку та чистоти; прийняття участі у проведенні інвентаризації; прийом у викладці товару.

Вимоги до кандидата: комунікабельність та вміння працювати в команді; відповідальність та уважність; вміння працювати в колективі та на результат; бажання навчатися та розвиватися.

Пропонується:

Трудитись в компанії, яка швидко зростає;

Можливість кар'єрного та професійного зростання;

Офіційне працевлаштування;

Графік 4/2 або 3/2 з 8:00—20:00;

Забезпечення необхідними ресурсами для досягнення результату.

Крім того, робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонується прибиральниці в магазин техніки "Фокстрот" (ТРЦ "Сонячна Галерея"). Зарплата на посаді складає 9 тисяч гривень.

Основні обов'язки: прибирати торгівельний зал; підтримувати чистоту в службових приміщеннях. Підтримувати охайність та затишок магазину.

Пропонується:

Працевлаштування згідно законодавства;

Конкурентну заробітну платню;

Чудову корпоративну культуру та енергійну команду;

Корпоративний одяг;

Знижки на придбання товарів в нашій мережі;

Корпоративні знижки від компаній-партнерів;

Незабутні корпоративні заходи.

"Якщо Ви відповідальна особистість і любите чистоту, тоді Ви наш ідеальний кандидат", - додали в оголошенні.

