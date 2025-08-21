Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагается на разных должностях и с разной зарплатой для желающих.

Многие пожилые люди ищут возможности быть финансово независимыми, поэтому работа для пенсионеров в Кривом Роге становится все более актуальной, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.

Да, магазин "ПанМаркет" ищет продавца-кассира. Заработную плату обещают в размере 15 тысяч гривен.

Основные обязанности: доброжелательное общение; соблюдение кассовой дисциплины; поддержание порядка и чистоты; принятие участия в проведении инвентаризации; прием в выкладке товара.

Требования к кандидату: коммуникабельность и умение работать в команде; ответственность и внимательность; умение работать в коллективе и на результат; желание учиться и развиваться.

Предлагается :

Трудиться в быстрорастущей компании;

Возможность карьерного и профессионального роста;

Официальное трудоустройство;

График 4/2 или 3/2 с 8:00-20:00;

Обеспечение необходимыми ресурсами для достижения результата.

Кроме того, работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагается уборщицей в магазин техники "Фокстрот" (ТРЦ "Солнечная Галерея"). Зарплата в должности составляет 9 тысяч гривен.

Основные обязанности: убирать торговый зал; поддерживать чистоту в служебных помещениях. Поддерживать аккуратность и уют магазина.

Предлагается :

Трудоустройство согласно законодательству;

Конкурентную заработную плату;

Великолепная корпоративная культура и энергичная команда;

Корпоративная одежда;

Скидки на покупку товаров в нашей сети;

Корпоративные скидки от компаний-партнеров;

Незабываемые корпоративные мероприятия.

"Если Вы ответственная личность и любите чистоту, тогда Вы наш идеальный кандидат", – добавили в объявлении.

