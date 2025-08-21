Многие пожилые люди ищут возможности быть финансово независимыми, поэтому работа для пенсионеров в Кривом Роге становится все более актуальной, сообщает Politeka.net.
Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.
Да, магазин "ПанМаркет" ищет продавца-кассира. Заработную плату обещают в размере 15 тысяч гривен.
Основные обязанности: доброжелательное общение; соблюдение кассовой дисциплины; поддержание порядка и чистоты; принятие участия в проведении инвентаризации; прием в выкладке товара.
Требования к кандидату: коммуникабельность и умение работать в команде; ответственность и внимательность; умение работать в коллективе и на результат; желание учиться и развиваться.
Предлагается :
- Трудиться в быстрорастущей компании;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Официальное трудоустройство;
- График 4/2 или 3/2 с 8:00-20:00;
- Обеспечение необходимыми ресурсами для достижения результата.
Кроме того, работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагается уборщицей в магазин техники "Фокстрот" (ТРЦ "Солнечная Галерея"). Зарплата в должности составляет 9 тысяч гривен.
Основные обязанности: убирать торговый зал; поддерживать чистоту в служебных помещениях. Поддерживать аккуратность и уют магазина.
Предлагается :
- Трудоустройство согласно законодательству;
- Конкурентную заработную плату;
- Великолепная корпоративная культура и энергичная команда;
- Корпоративная одежда;
- Скидки на покупку товаров в нашей сети;
- Корпоративные скидки от компаний-партнеров;
- Незабываемые корпоративные мероприятия.
"Если Вы ответственная личность и любите чистоту, тогда Вы наш идеальный кандидат", – добавили в объявлении.
