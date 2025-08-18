Робота для пенсіонерів в Харкові знайдеться на різних посадах, де платять гідну зарплату.

Робота для пенсіонерів у Харкові стає все більш актуальною, на щастя, роботодавці пропонують посади для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується на посаду автослюсар-моторист, яка оплачується зарплатою у розмірі від 35 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата: знання будови автомобіля, автозапчастин та агрегатів; досвід роботи на СТО або в ремонтном цеху;

середня професійна освіта; навички проведення діагностики, старанність, уважність та впевнений користувач ПК та навички комп’ютерної діагностики.

Обов'язки: попередня діагностика несправностей автомобіля, виявлення дефектів; зняття і установка агрегатів; виконання слюсарних і зварювальних робіт різної складності; використання слюсарного інструменту та інструменту загального користування за призначення.

Також робота для пенсіонерів у Харкові знайдеться для кухара у торгівельну мережу. Компанія NOVUS — сучасна торговельна мережа України з міжнародним досвідом та європейською якістю запрошує до своєї команди. Зарплата робітника на посаді складає від 22 до 25 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата: активний та комунікабельний; має досвід роботи з продуктами харчування (буде перевагою); відповідальний та уважний.

Обов'язки на посаді: працювати на визначеному процесі в цеху; оформлювати вироблену продукцію для видачі її на вітрину; контролювати якість продукції та терміни придатності; працювати з професійним обладнанням та інвентарем; підтримувати чистоту і порядок на робочому місці.

Графік: 7/7 з 7:00—19:00 (1 година обідньої перерви).

