Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати завдяки ініціативі благодійного фонду «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Інформація про роздачу оприлюднена на офіційному сайті організаторів.

Гуманітарний проєкт під назвою «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області» спрямований на підтримку людей, які втратили домівки через воєнні події, а також тих, хто безпосередньо зазнав їхніх наслідків.

Організатором виступає ГО «Елеос-Україна». Реалізація ініціативи відбувається у партнерстві з міжнародною організацією International Orthodox Christian Charities та за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief.

Метою програми є забезпечення домогосподарств переселенців і мешканців сходу країни гуманітарними наборами, що містять безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області та засоби особистої гігієни. Такий пакет допоможе покрити базові потреби та відчути підтримку у складний період.

Допомога надаватиметься у двох населених пунктах — містах Дніпро та Самар. Видача відбудеться після попередньої реєстрації та підтвердження відповідності критеріям.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити електронну форму за зазначеним посиланням. Після реєстрації заявник отримає повідомлення з уточненням дати, часу та місця отримання набору.

Проєкт триватиме з травня до жовтня 2025 року, а команда організаторів працюватиме над своєчасним наданням допомоги у визначеному обсязі тим, хто її потребує найбільше.

