Названо умови участі у програмі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається від благодійної організації "Карітас" на ремонт пошкодженого від обстрів рф житла, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації в Фейсбук.

Метою цієї ініціативи є допомога родинам, чиї оселі були пошкоджені, але залишаються придатними для проживання. В межах проєкту передбачено виконання сімдесяти ремонтів.

Географія реалізації проєкту охоплює Миколаївський район, за винятком Куцурубської та Очаківської громад з огляду на безпекові ризики. Детальний перелік громад можна знайти на офіційному ресурсі децентралізації України.

Умови участі у програмі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області:

житло має бути пошкоджене після 24 лютого 2022 року;

оселя повинна бути придатною для проживання, тобто пошкодження не є критичними;

заявники втратили основне джерело доходу або їхній дохід становить менше 6318 гривень на одну особу в сім’ї.

Види ремонтних робіт, які покриває проєкт, стосуються так званого теплового контуру житла — заміна або ремонт вікон, дверей, а також відновлення покрівлі.

Подати заявку можуть родини, які належать до однієї чи кількох категорій вразливості:

одинока мати, батько чи опікун дитини чи дітей віком до 18 років;

вагітна жінка чи мати з дитиною до 3 років;

багатодітна родина, де виховується троє і більше неповнолітніх дітей;

у складі родини є людина з інвалідністю або тяжким чи хронічним захворюванням;

самотня людина віком від 55 років і старше або домогосподарство, яке складається з одного-двох літніх людей без підтримки з боку рідних.

Перелік документів, які потрібно підготувати для участі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідка МСЕК, посвідчення багатодітної родини, медичні довідки тощо);

акт, що підтверджує пошкодження житла;

документ, який засвідчує право власності на житло;

довідка про доходи всіх членів домогосподарства.

Важливі зауваження, щодо гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області:

подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги;

програма не покриває відновлення повністю зруйнованого житла та не передбачає грошових виплат;

оцінку стану та пошкоджень оселі проводитимуть інженери благодійного фонду безпосередньо на місці.

Перед подачею документів треба заповнити форму реєстрації. Цей проєкт є шансом для родин, які постраждали від війни, отримати необхідну підтримку для відновлення свого житла та повернення до більш комфортних і безпечних умов життя.

