Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається від благодійної організації "Карітас" на ремонт пошкодженого від обстрів рф житла, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сторінці організації в Фейсбук.
Метою цієї ініціативи є допомога родинам, чиї оселі були пошкоджені, але залишаються придатними для проживання. В межах проєкту передбачено виконання сімдесяти ремонтів.
Географія реалізації проєкту охоплює Миколаївський район, за винятком Куцурубської та Очаківської громад з огляду на безпекові ризики. Детальний перелік громад можна знайти на офіційному ресурсі децентралізації України.
Умови участі у програмі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області:
- житло має бути пошкоджене після 24 лютого 2022 року;
- оселя повинна бути придатною для проживання, тобто пошкодження не є критичними;
- заявники втратили основне джерело доходу або їхній дохід становить менше 6318 гривень на одну особу в сім’ї.
Види ремонтних робіт, які покриває проєкт, стосуються так званого теплового контуру житла — заміна або ремонт вікон, дверей, а також відновлення покрівлі.
Подати заявку можуть родини, які належать до однієї чи кількох категорій вразливості:
- одинока мати, батько чи опікун дитини чи дітей віком до 18 років;
- вагітна жінка чи мати з дитиною до 3 років;
- багатодітна родина, де виховується троє і більше неповнолітніх дітей;
- у складі родини є людина з інвалідністю або тяжким чи хронічним захворюванням;
- самотня людина віком від 55 років і старше або домогосподарство, яке складається з одного-двох літніх людей без підтримки з боку рідних.
Перелік документів, які потрібно підготувати для участі:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідка МСЕК, посвідчення багатодітної родини, медичні довідки тощо);
- акт, що підтверджує пошкодження житла;
- документ, який засвідчує право власності на житло;
- довідка про доходи всіх членів домогосподарства.
Важливі зауваження, щодо гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області:
- подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги;
- програма не покриває відновлення повністю зруйнованого житла та не передбачає грошових виплат;
- оцінку стану та пошкоджень оселі проводитимуть інженери благодійного фонду безпосередньо на місці.
Перед подачею документів треба заповнити форму реєстрації. Цей проєкт є шансом для родин, які постраждали від війни, отримати необхідну підтримку для відновлення свого житла та повернення до більш комфортних і безпечних умов життя.
