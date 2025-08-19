У Миколаївській області розпочалася програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області тепер доступна в межах великого всеукраїнського проєкту, до якого долучилися кілька благодійних організацій, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Карітасу, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області є частиною спільної ініціативи Гуманітарного фонду для України та мережі Карітас України.

Партнери залучили п’ять місцевих організацій, які вже почали працювати у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Через Карітас Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв планується виконання малих і середніх ремонтів житла, а також облаштування та меблювання місць тимчасового проживання. Особливу увагу приділено роздачі наборів для новоприбулих і гігієнічних наборів для людей з особливими потребами.

Крім того, діятимуть кризові центри, де можна отримати психологічну, юридичну і фінансову підтримку. Команда Карітасу Маріуполь вже розпочала видачу наборів для евакуйованих та транзитних гігієнічних комплектів. У інших містах в рамках цієї ініціативи відкрилися інклюзивні центри, де працюватимуть фахівці з різних сфер.

А у Миколаєві та Кривому Розі гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших категорій представлена домашньою опікою, а також послугами телемедицини. В окремих напрямках проєкту передбачене надання гарячих обідів.

Крім цього, в нашому обласному центрі, та в деяких інших містах облаштовані простори, дружні до дітей, що стане додатковою підтримкою для родин, у яких проживають онуки. Тривалість програми визначена з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року. Учасники вже провели першу зустріч і визначили конкретні етапи роботи.

