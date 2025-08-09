У Тернополі перекриють рух транспорту, що в свою чергу викличе незручності для жителів та гостей міста, повідомляє Politeka.net.

Цю інформацію повідомили на офіційній сторінці Тернопільської міської ради, інформуючи мешканців та гостей міста про майбутні обмеження.

З 12 по 18 серпня у Тернополі буде тимчасово перекрито рух транспорту на певній ділянці вулиці Андрія Чайковського.

Зокрема, обмеження пересування діятимуть на відрізку дороги від перехрестя з вулицею Євгена Мешковського і до початку вулиці Глибокої.

Таке рішення було ухвалене виконавчим комітетом Тернопільської міської ради у зв’язку з проведенням важливих інженерних робіт, а саме — влаштування мереж водопостачання та водовідведення, які є необхідними для покращення інфраструктури міста. У зв’язку з цим міська рада наполегливо просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок і за можливості заздалегідь обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів та незручностей.

Крім того, у період з 11 по 13 серпня на вулиці Торговиця у Тернополі триватимуть роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Через ці роботи рух транспорту на цій ділянці буде частково обмежено. Обмеження стосуватимуться відрізка дороги від транспортної розв’язки вулиць Торговиця, Микулинецька та Князя Василя Костянтина Острозького до вулиці Оболоня. Через це водіям радять бути уважними, планувати маршрути з урахуванням цих змін і враховувати можливі затримки на вказаних ділянках дороги.

У Тернополі перекриють рух транспорту для покращення дорожньої інфраструктури, тому організатори просять мешканців і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і дотримуватися рекомендацій для безпеки та комфорту пересування містом.

