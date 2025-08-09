В Тернополе перекроют движение транспорта, что, в свою очередь, вызовет неудобства для жителей и гостей города, сообщает Politeka.net.

Эту информацию сообщили на официальной странице Тернопольского городского совета, информируя жителей и гостей о будущих ограничениях.

С 12 по 18 августа в Тернополе будет временно перекрыто движение транспорта на определенном участке улицы Андрея Чайковского.

В частности, ограничения передвижения будут действовать на отрезке дороги от перекрестка с ул. Евгения Мешковского и до начала Глубокой.

Такое решение было принято исполнительным комитетом Тернопольского городского совета в связи с проведением важных инженерных работ, а именно — устройство сетей водоснабжения и водоотвода, необходимых для улучшения инфраструктуры города. В связи с этим городской совет настойчиво просит водителей учесть эту информацию при планировании своих поездок и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты во избежание пробок и неудобств.

Кроме того, в период с 11 по 13 августа на улице Торговица в Тернополе будут продолжены работы по текущему ремонту дорожного покрытия. Из-за этих работ движение транспорта на этом участке будет частично ограничено. Ограничения будут касаться отрезка дороги от транспортной развязки улиц Торговца, Микулинецкая и Князя Василия Константина Острожского до улицы Оболоня. Поэтому водителям советуют быть внимательными, планировать маршруты с учетом этих изменений и учитывать возможные задержки на указанных участках дороги.

В Тернополе перекроют движение транспорта для улучшения дорожной инфраструктуры, поэтому организаторы просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать рекомендации по безопасности и комфорту передвижения по городу.

