Остаточне рішення щодо обмеження руху транспорту в Дніпрі буде ухвалене після підписання відповідного розпорядження міським головою.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі планується ввести майже на чотири тиждні, проте лише на окремих дорогах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

Невдовзі можуть розпочатися масштабні ремонтні роботи, які стосуватимуться системи зливової каналізації на одному з ключових транспортних шляхів міста — проспекті Богдана Хмельницького.

Йдеться про ділянку між вулицями Мирослава Скорика та Дениса Котенка, де планується значне звуження проїжджої частини. За попереднім планом, обмеження руху транспорту в Дніпрі діятимуть з 16 серпня по 15 вересня.

На сьогодні мова йде лише про проєкт майбутніх робіт, який наразі перебуває на погодженні. Остаточне рішення щодо початку ремонту буде ухвалене після підписання відповідного розпорядження міським головою. До цього моменту жодні обмеження руху транспорту в Дніпрі не запроваджуються офіційно.

У проєктній документації передбачено низку заходів для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього пересування на час проведення ремонтних робіт. Зокрема планується встановлення спеціальної огорожі навколо зони робіт, яка буде обладнана сигнальним освітленням, що попереджатиме водіїв у темну пору доби.

Також передбачено нанесення тимчасової дорожньої розмітки, яка допоможе краще орієнтуватися на ділянці з обмеженим рухом, а також встановлення попереджувальних і вказівних знаків. Обов’язково буде розроблено чітку схему об’їзду, аби автомобілісти могли планувати альтернативні маршрути та уникати заторів.

Окрім того, організатори робіт зобов’язуються забезпечити безперешкодний та безпечний прохід пішоходів, аби мешканці міста могли вільно пересуватися вулицею навіть під час активної фази ремонту. Якщо документ буде підписано, самі роботи триватимуть майже місяць.

