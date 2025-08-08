Окончательное решение об ограничении движения транспорта в Днепре будет принято после подписания соответствующего распоряжения городским головой.

Ограничение движения транспорта в Днепре планируется ввести почти на четыре недели, однако только на отдельных дорогах города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

Вскоре могут начаться масштабные ремонтные работы, относящиеся к системе ливневой канализации на одном из ключевых транспортных путей города — проспекте Богдана Хмельницкого.

Речь идет об участке между улицами Мирослава Скорика и Дениса Котенко, где планируется значительное сужение проезжей части. Согласно предварительному плану, ограничения движения транспорта в Днепре будут действовать с 16 августа по 15 сентября.

На сегодняшний день речь идет лишь о проекте будущих ремонтов, который находится на согласовании. Окончательное решение о начале ремонта будет принято после подписания соответствующего распоряжения городским головой. До этого момента никакие ограничения движения транспорта в Днепре не вводятся официально.

В проектной документации предусмотрен ряд мер по обеспечению безопасности всех участников дорожного передвижения на время проведения ремонтных работ. В частности, планируется установка специального ограждения вокруг зоны, которая будет оборудована сигнальным освещением, которое будет предупреждать водителей в темное время суток.

Также предусмотрено нанесение временной дорожной разметки, которая поможет лучше ориентироваться на участке с ограниченным движением, а также установке предупредительных и указательных знаков. Обязательно будет разработана четкая схема объезда, чтобы автомобилисты могли планировать альтернативные маршруты и избегать пробок.

Кроме того, организаторы работ обязуются обеспечить беспрепятственный и безопасный проход пешеходов, чтобы жители города могли свободно передвигаться по улице даже во время активной фазы ремонта. Если документ будет подписан, сами работы будут длиться около месяца.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 августа: назван размер помощи, которую предоставят украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа: украинцам выплатят надбавки, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Днепропетровской области: стоимость вырастет с 1 августа, но не для всех.