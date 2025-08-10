Жителям радять заздалегідь врахувати графік відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 11 по 17 серпня.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 11 по 17 серпня застосують через технічні та планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Знеструмлення триватимуть протягом усього тижня. Графік відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 11 по 17 серпня було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В понеділок, 11.08 електропостачання буде відсутнє в Кривому Розі на вулицях: Олександра Станкова: 7; Перемоги: 46, 46А, 46Б, 48; Левицького: 58-70 (парні); Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; Олега Ричкова: 2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергія Заїки: 1, 3, 5-7, 9, 11. Обмеження триватимуть з 8 до 18 години.

У вівторок, 12.08 будуть діяти знеструмлення з 8 до 18:00 у місті Кривий Ріг за адресами - Перемоги: 31, 37Е; Будівельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Енергетична: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новорічна: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможців: 1-9, 11, 59;

вул. Ялинкова: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345. Також обмеження торкнуться сіл - Жовте (вул. Цементників: 1-7, 10, 11, 13, 14, 51, 53, 256, 269) та Червона колона (вул.Заводська: 3-9 (непарні), 13-45 (непарні), 49-57 непарні).

На четвер, 14 та 15 числа, заплановані роботи у Кривому Розі. Вони стосуються таких вулиць: Будівельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Енергетична: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новорічна: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможців: 1-9, 11, 59; Ялинкова: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345; Генерала Безручка: 43; Перемоги: 37, 37А, Левицького: 58-70 (парні); Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; Олега Ричкова: 2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергія Заїки: 1, 3, 5-7, 9, 11. Вимкнення триватимуть з 8 до 18 години.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 11 по 17 серпня створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись: зарядити гаджети, перевірити ліхтарі та врахувати часові обмеження в повсякденних справах.

