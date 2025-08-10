Жителям советуют заранее учесть график отключения света в Днепропетровской области на неделю с 11 по 17 августа.

График отключения света в Днепропетровской области на неделю с 11 по 17 августа будет применен через технические и плановые ремонтные работы, сообщает Politeka.

Об этом сообщает ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Обесточение будет продолжаться в течение всей недели. График отключения света в Днепропетровской области на неделю с 11 по 17 августа был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 11.08, электроснабжение будет отсутствовать в Кривом Роге на улицах: Александра Станкова: 7; Победы: 46, 46А, 46Б, 48; Левицкого: 58-70 (парные); Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; Олега Рычкова: 2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергея Заики: 1, 3, 5-7, 9, 11. Ограничения продлятся с 8 до 18 часов.

Во вторник, 12.08 будут действовать обесточивание с 8 до 18:00 в городе Кривой Рог по адресу – Победы: 31, 37Е; Строительная: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Радужная: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Энергетическая: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новогодняя: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Победителей: 1-9, 11, 59;

ул. Елочная: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345. Также ограничения коснутся деревень - Желтое (ул. Цементников: 1-7, 10, 11, 13, 14, 51, 53, 256, 269) и Красная колонна (ул.Заводская: 3-9 (нечетные), 9 непарные).

На четверг, 14 и 15 числа запланированы работы в Кривом Роге. Они касаются следующих улиц: Строительная: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Радужная: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Энергетическая: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новогодняя: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Победителей: 1-9, 11, 59; Елочная: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345; Генерала Безручко: 43; Победы: 37, 37А; Левицкого: 58-70 (парные); Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23; Олега Рычкова: 2-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24; Сергея Заики: 1, 3, 5-7, 9, 11. Выключения будут продолжаться с 8 до 18 часов.

График отключения света в Днепропетровской области на неделю с 11 по 17 августа создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться: зарядить гаджеты, проверить фонари и учесть временные ограничения в повседневных делах.

