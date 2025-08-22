У Миколаївській області розпочалася важлива програма гкманітарної допомоги для пенсіонерів та інших найбільш вразливих категорій людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області реалізується в межах нового проєкту благодійної мережі «Карітас України» спільно з Гуманітарним фондом для України, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті організації, до ініціативи долучилися п’ять місцевих осередків «Карітасу».

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області є частиною масштабного плану, що охоплює одразу кілька регіонів. Організатори підкреслюють, що цей проєкт відрізняється від інших своїм обсягом і різноманітністю видів підтримки.

Окрім Миколаївської області, гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших категорій людей надходитиме і в Дніпропетровській та Запорізькій. Місцеві команди працюватимуть у кількох напрямках.

Через осередки в Кам'янському, Кривому Розі, Запоріжжі та «Карітас Миколаїв» передбачено проведення малих і середніх ремонтів житла, відновлення та облаштування місць тимчасового проживання.

Також планується передача наборів для новоприбулих і спеціальних гігієнічних комплектів для людей з особливими потребами. У кризових центрах надаватимуть юридичні консультації, психологічну підтримку та грошові виплати.

Команда «Карітасу Маріуполь» забезпечуватиме евакуйованих транзитними гігієнічними наборами і продуктовими пакетами для тих, хто змушений був покинути домівку.

Окрім цього, у кількох містах, зокрема й у Миколаєві, працюватимуть простори, дружні до дітей, де малеча зможе отримати підтримку та безпечний відпочинок. Триватиме ця ініціатива з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року.

