Стало відомо, хто має право на тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі.

Деякі українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Для цього необхідно стати на квартирний облік. Будинок може надаватися на певний строк або безстроково з можливістю подальшої приватизації.

Внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в Єдиній інформаційній базі, можуть отримати безоплатне житло з комунального фонду громади, де вони наразі проживають. Таке житло надається на строк до одного року, з можливістю подальшого продовження.

Хто має право на тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі

Цією можливістю можуть скористатися переселенці, які:

не мають власного житла ;

або володіють нерухомістю, площа якого менше: 13,65 м² на особу ; 35,22 м² на домогосподарство .



Виняток: нерухомість, що розташоване на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій, не враховується. Проживання у такому житлі є безкоштовним, але мешканці зобов’язані оплачувати комунальні послуги.

Пільгові категорії

Перевага при наданні житла надається:

багатодітним родинам;

сім’ям із дітьми;

вагітним жінкам;

пенсіонерам;

особам з інвалідністю;

тим, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання.

Право на проживання у безкоштовному житлі зберігається під час воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.

Поліпшення житлових умов для ВПО: що передбачає облік

Взяти участь у програмі поліпшення житлових умов можуть лише окремі категорії переселенців. Такий облік надає можливість:

безстрокового проживання в державному або комунальному житловому фонді;

з подальньою приватизацією на законних підставах.

Хто може претендувати?

На включення до цього обліку можуть розраховувати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім’ї загиблих захисників України;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які: досягли 16-річного віку ; мають статус ВПО .



Водночас, перебування на обліку ВПО, які потребують безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі, не обмежує людину в можливості подальшого:

взяття на соціальний квартирний облік;

обліку осіб, які потребують покращення житлових умов;

участі у державних житлових програмах із надання пільгових кредитів або житла для визначених законом категорій громадян.

