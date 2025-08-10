Деякі українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіла прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.
Для цього необхідно стати на квартирний облік. Будинок може надаватися на певний строк або безстроково з можливістю подальшої приватизації.
Внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в Єдиній інформаційній базі, можуть отримати безоплатне житло з комунального фонду громади, де вони наразі проживають. Таке житло надається на строк до одного року, з можливістю подальшого продовження.
Хто має право на тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі
Цією можливістю можуть скористатися переселенці, які:
-
не мають власного житла;
-
або володіють нерухомістю, площа якого менше:
-
13,65 м² на особу;
-
35,22 м² на домогосподарство.
-
Виняток: нерухомість, що розташоване на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій, не враховується. Проживання у такому житлі є безкоштовним, але мешканці зобов’язані оплачувати комунальні послуги.
Пільгові категорії
Перевага при наданні житла надається:
- багатодітним родинам;
- сім’ям із дітьми;
- вагітним жінкам;
- пенсіонерам;
- особам з інвалідністю;
- тим, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання.
Право на проживання у безкоштовному житлі зберігається під час воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.
Поліпшення житлових умов для ВПО: що передбачає облік
Взяти участь у програмі поліпшення житлових умов можуть лише окремі категорії переселенців. Такий облік надає можливість:
-
безстрокового проживання в державному або комунальному житловому фонді;
-
з подальньою приватизацією на законних підставах.
Хто може претендувати?
На включення до цього обліку можуть розраховувати:
-
учасники бойових дій;
-
особи з інвалідністю внаслідок війни;
-
сім’ї загиблих захисників України;
-
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які:
-
досягли 16-річного віку;
-
мають статус ВПО.
-
Водночас, перебування на обліку ВПО, які потребують безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі, не обмежує людину в можливості подальшого:
-
взяття на соціальний квартирний облік;
-
обліку осіб, які потребують покращення житлових умов;
-
участі у державних житлових програмах із надання пільгових кредитів або житла для визначених законом категорій громадян.
