Некоторые украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказала пресс-службаа Министерства развития общин и территорий Украины.
Для этого нужно стать на квартирный учет. Дом может предоставляться на срок или бессрочно с возможностью дальнейшей приватизации.
Внутри перемещенные лица, зарегистрированные в Единой информационной базе, могут получить безвозмездное укрытие из коммунального фонда общины, где они проживают. Оно предоставляется на срок до одного года, с возможностью дальнейшего продления.
Кто имеет право на временное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре
Этой возможностью могут воспользоваться переселенцы, которые:
-
не имеют собственного дома;
-
или владеют недвижимостью, площадь которого меньше:
-
13,65 м² на человека;
-
35,22 м² на домохозяйство.
-
Исключение: недвижимость, расположенная на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, не учитывается. Проживание в таком помещении бесплатно, но жители обязаны оплачивать коммунальные услуги.
Льготные категории
Предпочтение при предоставлении помощи отдается:
- многодетным семьям;
- семьям с детьми;
- беременным женщинам;
- пенсионерам;
- лицам с инвалидностью;
- тем, чье жилье разрушено или непригодно для проживания.
Право на проживание в бесплатном жилье сохраняется во время военного положения и еще 6 месяцев после его завершения .
Улучшение жилищных условий для ВПЛ: что предполагает учет
Принять участие в программе улучшения жилищных условий могут только отдельные категории переселенцев. Такой учет дает возможность:
-
бессрочное проживание в государственном или коммунальном жилищном фонде;
-
с последующей приватизацией на законных основаниях.
Кто может претендовать?
На включение в этот учет могут рассчитывать:
-
участники боевых действий;
-
лица с инвалидностью в результате войны;
-
семьи погибших защитников Украины;
-
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые:
-
достигли 16-летнего возраста;
-
имеют статус ВПЛ.
-
В то же время пребывание в списке ВПЛ, требующих бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре, не ограничивает человека в возможности дальнейшего:
-
взятие на социальный квартирный список;
-
учета лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
-
участия в государственных жилищных программах по предоставлению льготных кредитов или жилья для определенных законом категорий граждан.
