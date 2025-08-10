Стало известно, кто имеет право на временное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре.

Некоторые украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала пресс-службаа Министерства развития общин и территорий Украины.

Для этого нужно стать на квартирный учет. Дом может предоставляться на срок или бессрочно с возможностью дальнейшей приватизации.

Внутри перемещенные лица, зарегистрированные в Единой информационной базе, могут получить безвозмездное укрытие из коммунального фонда общины, где они проживают. Оно предоставляется на срок до одного года, с возможностью дальнейшего продления.

Кто имеет право на временное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре

Этой возможностью могут воспользоваться переселенцы, которые:

не имеют собственного дома ;

или владеют недвижимостью, площадь которого меньше: 13,65 м² на человека ; 35,22 м² на домохозяйство .



Исключение: недвижимость, расположенная на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, не учитывается. Проживание в таком помещении бесплатно, но жители обязаны оплачивать коммунальные услуги.

Льготные категории

Предпочтение при предоставлении помощи отдается:

многодетным семьям;

семьям с детьми;

беременным женщинам;

пенсионерам;

лицам с инвалидностью;

тем, чье жилье разрушено или непригодно для проживания.

Право на проживание в бесплатном жилье сохраняется во время военного положения и еще 6 месяцев после его завершения .

Улучшение жилищных условий для ВПЛ: что предполагает учет

Принять участие в программе улучшения жилищных условий могут только отдельные категории переселенцев. Такой учет дает возможность:

бессрочное проживание в государственном или коммунальном жилищном фонде;

с последующей приватизацией на законных основаниях.

Кто может претендовать?

На включение в этот учет могут рассчитывать:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших защитников Украины;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые: достигли 16-летнего возраста ; имеют статус ВПЛ .



В то же время пребывание в списке ВПЛ, требующих бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре, не ограничивает человека в возможности дальнейшего:

взятие на социальный квартирный список;

учета лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

участия в государственных жилищных программах по предоставлению льготных кредитов или жилья для определенных законом категорий граждан.

