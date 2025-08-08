Подорожчання м’яса у Полтаві підтверджується даними з кількох торговельних мереж, а також згідно з інформацією порталу Мінфін, передає Politeka.

Портал публікує актуальні зміни на ринку, включаючи вартість популярних м’ясних позицій.

Середня ціна свинячої грудинки зараз складає 215,20 гривень за один кілограм. У магазинах Novus ця позиція коштує 199,00, Metro — 207,90, Auchan — 215,89, а Megamarket — 238,00. Минулого місяця показник становив 212,95. Протягом липня виявлено зростання — на 2,25.

Цінники на куряче філе також зазнали змін. Спочатку липня середній рівень був 224,03 гривні за кілограм, а наприкінці — 234,05. У Novus продукт пропонують по 229,00, у Megamarket — 239,10. Середній липневий показник склав 224,49 грн.

У мережі “Сільпо” встановлено такі ціни: грудинка охолоджена (100 г) — 19,90 грн, гомілка Пірзола у спеціях (100 г) — 17,81 грн.

Подорожчання м’яса у Полтаві охоплює широкий спектр — від базових варіантів до дорожчих товарів. Цінова динаміка демонструє поступове підвищення протягом місяця, що відображено у наданих даних.

До слова, жителям Полтави також повідомляли про те, що вони можуть отримати продукти безкоштовно. Їх надає благодійний фонд «Карітас» у рамках ініціативи «Реагування на надзвичайні ситуації».

Програма орієнтована на переселенців, які змушені були покинути домівки через повномасштабне вторгнення 2022 року та нині перебувають у Полтавському регіоні. Надана допомога включає декілька напрямів: гуманітарну, соціальну, правову, а також психологічну допомогу.

