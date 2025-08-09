Подорожчання м'яса у Дніпрі підтверджується за результатами моніторингу від порталу Мінфін та згідно з даними торговельних мереж, повідомляє Politeka.

Сайт Мінфін надає актуальну динаміку цін.

Зафіксовано зростання вартості на окремі категорії — зокрема, свинячу грудинку та куряче філе.

Середнє значення ціни на грудинку свинячу сьогодні становить 215,20 гривень за кілограм. У Novus вона коштує 199,00, Metro — 207,90, Auchan — 215,89, Megamarket — 238,00. Місяць тому середній показник був 212,95 грн. За липень приріст склав 2,25.

Куряче філе також зросло в ціні: на початку липня зафіксовано 224,03 гривень за кіло, тоді як наприкінці — 234,05. У Novus вартість — 229,00, Megamarket — 239,10. Середній показник у минулому місяці дорівнював 224,49 за кілограм.

У "Сільпо" представлено декілька позицій фасованої продукції: охолоджена грудинка (100 г) — 19,90 гривень, гомілка курки у спеціях — 17,81 за 100 грам.

Подорожчання м'яса у Дніпрі охоплює різні сегменти асортименту — як бюджетні, так і преміальні товари, відповідно до зазначених торгових показників.

До слова, на Дніпропетровщині також повідомлялося про дефіцит овочів.

Аналітики EastFruit повідомляють, що майже всі тепличні комбінати наразі проводять роботи з підготовки до другої сівозміни, що значно обмежує вибірку продукції. Окрім цього, зменшилися обсяги постачання й з літніх теплиць через затримки у збиранні врожаю, спричинені погодою. В результаті, ринок зіткнувся з дефіцитом.

Окрім того, про дефіцит продуктів повідомляли і в Кривому Розі.

