Сума грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області різниться в залежності категорій вразливості

Продовжується підтримка переселенців, однак уже в серпні деякі категорії можуть втратити право на грошову допомога для ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено на постановою №332.

Це стосується тих, хто більше не відповідає визначеним критеріям для отримання державної допомоги. Виплати призначає та здійснює Пенсійний фонд України, орієнтуючись на вразливі категорії населення, зокрема:

осіб, які були змушені покинути території, де тривають або тривали бойові дії, а також тимчасово окуповані регіони;

людей, житло яких було зруйноване або визнане непридатним для проживання;

дітей, народжених у сім’ях ВПО, які офіційно перебувають на обліку.

Сума грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області становить:

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю,

2 000 гривень — для всіх інших категорій.

Допомога призначається на шість місяців, починаючи з місяця звернення, незалежно від дати подання заяви. Однак загальна тривалість виплат не може перевищувати 12 місяців.

Продовження виплат на наступний шестимісячний період можливе лише для окремих категорій переселенців. Серед них:

сім’ї з неповнолітніми дітьми;

особи з інвалідністю;

громадяни пенсійного віку;

одинокі матері чи батьки, що самостійно виховують дітей;

багатодітні родини;

особи, що здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю;

українці, що проходять лікування чи реабілітацію після поранень, отриманих під час війни;

студенти та учні ВПО віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної сім’ї.

Окрема умова стосується працездатних осіб, що не працевлаштувалися протягом трьох місяців з моменту отримання допомоги. Щоб не втратити право на виплати, їм необхідно влаштуватися на роботу, чи зареєструватися в центрі зайнятості, чи розпочати власну справу (ФОП), отримати грант, або пройти навчання за ваучером.

Продовження грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області буде неможливим, якщо:

родина більше не підпадає під критерії для отримання допомоги, зокрема якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує 9 440 гривень;

переселенці повернулися до постійного місця проживання;

хтось із членів родини перебував за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом упродовж шести місяців.

