Сумма денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области различается в зависимости от категорий уязвимости.

Продолжается поддержка переселенцев, однако уже в августе некоторые категории могут лишиться права на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением №332.

Это касается тех, кто больше не отвечает определенным критериям получения государственной помощи. Выплаты назначает и осуществляет Пенсионный фонд Украины, ориентируясь на уязвимые категории населения, в частности:

лиц, вынужденных покинуть территории, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также временно оккупированные регионы;

людей, жилье которых было разрушено или признано непригодным для проживания;

детей, рожденных в семьях ВПЛ, официально состоящих на учете.

Сумма денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области составляет:

3 000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью,

2 000 гривен – для всех других категорий.

Поддержка назначается на шесть месяцев, начиная с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления. Однако общая продолжительность выплат не может превышать 12 месяцев.

Продолжение выплат на следующий шестимесячный период возможно только для отдельных категорий переселенцев. Среди них:

семьи с несовершеннолетними детьми;

лица с инвалидностью;

граждане пенсионного возраста;

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

многодетные семьи;

лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;

украинцы, проходящие лечение или реабилитацию после ранений, полученных во время войны;

студенты и учащиеся ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на дневной форме и не имеющие собственной семьи.

Отдельное условие касается трудоспособных лиц, не трудоустроившихся в течение трех месяцев с момента получения пособия. Чтобы не потерять право на выплаты, им необходимо устроиться на работу, зарегистрироваться в центре занятости, начать собственное дело (ФЛП), получить грант или пройти обучение по ваучеру.

Продолжение денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области будет невозможным, если:

семейства больше не подпадает под критерии для получения поддержки, в частности, если среднемесячный доход на одного члена превышает 9 440 гривен;

переселенцы вернулись к постоянному месту жительства;

кто-то из членов семейств находился за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в общей сложности в течение шести месяцев.

