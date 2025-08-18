Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне в окремих населених пунктах, включаючи столицю та громади Бородянського району, про що повідомляє Politeka.
Перелік варіантів для тимчасового розміщення без орендної плати регулярно оновлюється на онлайн-платформі "Допомагай".
Люди, які втратили свої домівки через обставини, можуть скористатися підтримкою за умови мінімальної побутової допомоги власникам житла.
У селі Клавдієво-Тарасове (Бучанський район) надається окрема кімната для чоловіка поважного віку. У будинку є плита, мікрохвильова піч, телевізор, холодильник, інтернет-з’єднання, необхідний посуд. Приміщення опалюється піччю, туалет розташовано надворі. Душ та пральну машину облаштовано в окремій будівлі поблизу. Поруч — магазин, водойма, ліс і зручна транспортна доступність до Києва.
У столиці, на вулиці Печенізькій, пропонується варіант спільного проживання з жінкою з інвалідністю. Надано кімнату в квартирі з двома кімнатами, забезпечення продуктами, сплата комунальних платежів. Потрібна підтримка у приготуванні страв, прибиранні та інших домашніх справах.
Ще одна ініціатива діє поблизу станції метро «Берестейська». Жінці пропонують кімнату з усіма необхідними умовами. Очікується супровід до медичних закладів і допомога у щоденних побутових діях. Приміщення укомплектоване технікою, в будівлі наявне укриття.
Безкоштовне житло для ВПО у Київській області — це спосіб тимчасової адаптації для осіб, готових до відповідального проживання й взаємної підтримки. Щоб дізнатися більше деталей, варто звернутися до власників оголошень.
