Подорожчання хліба в Харкові найбільше відобразилось на одному з товарів, що за місяць зріс у вартості на 10,40 грн.

Подорожчання хліба в Харкові зафіксовано за даними порталу Мінфін та мережі магазинів, повідомляє Politeka.

Мінфін надає актуальну цінову динаміку.

Зокрема, лаваш Кавказький вагою 230 грам у Auchan нині коштує 34,90 гривень. Кілька тижнів тому середня вартість становила 31,28. Індекс цін за період 5-15 липня свідчить про стабільність на рівні 24,50, а з 16 липня вартість різко зросла до 34,90 і залишалася на цьому рівні до 5 серпня. Загалом за місяць вартість збільшилась на 10,40 гривень.

Батон "Рум’янець" (450 г) у Metro продається за 27,90 грн, при цьому середньомісячний показник у липні не змінювався. Хліб пшеничний нарізка (650 г) у Novus коштує 47,99, що трохи менше за середній показник кількох тижнів перед цим — 48,77. За місяць спостерігається зниження ціни на 1,50 гривень.

Пшеничний "Цар Хліб" (600 г) реалізується по 42,90 грн у Megamarket і по 46,53 у Metro. Середня вартість за липень — 44,66 гривень, без змін упродовж місяця.

У мережі Сільпо представлені інші види продукції: "Альзас" солодовий (100 г) — 11,90 грн, "Крафтяр" Скандинавський (100 г) — 9,89, гречаний подовий (100 г) — 13,90.

Подорожчання хліба в Харкові найбільше відобразилось на лаваші Кавказькому, що за місяць зріс у вартості на 10,40. Решта позицій залишилася стабільною або з невеликими коливаннями.

До слова, українцям, які проживають у Харкові також повідомляли про те, що вони можуть отримати продукти безкоштовно. Тим, кому складно самостійно зареєструватися на сайті, організатори радять скористатися відеоінструкцією, яка докладно пояснює кожен етап створення облікового запису та подачі заявки.