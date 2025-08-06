Подорожание хлеба в Харькове больше всего отразилось на одном из товаров, что за месяц вырос в стоимости на 10,40 грн.

Подорожание хлеба в Харькове зафиксировано по данным портала Минфин и сети магазинов, сообщает Politeka.

Минфин предоставляет актуальную ценовую динамику.

В частности, лаваш Кавказский весом 230 грамм у Auchan сейчас стоит 34,90 гривен. Несколько недель назад средняя стоимость составила 31,28. Индекс цен за период 5-15 июля свидетельствует о стабильности на уровне 24,50, а с 16 июля цена резко возросла до 34,90 и оставалась на этом уровне до 5 августа. В целом, за месяц стоимость увеличилась на 10,40 гривен.

Батон "Румянец" (450 г) у Metro продается за 27,90 грн, при этом среднемесячный показатель в июле не менялся. Хлеб пшеничный нарезка (650 г) у Novus стоит 47,99, что чуть меньше среднего показателя нескольких недель перед этим — 48,77. В месяц наблюдается снижение цены на 1,50 гривен.

Пшеничный "Царь Хлеб" (600 г) реализуется по 42,90 грн в Megamarket и по 46,53 в Metro Средняя стоимость за июль - 44,66 гривен, без изменений в течение месяца.

В сети Сильпо представлены другие виды продукции: "Альзас" солодовый (100 г) - 11,90 грн, "Крафтяр" Скандинавский (100 г) - 9,89, гречишный подовой (100 г) - 13,90.

Подорожание хлеба в Харькове больше всего отразилось на лаваше Кавказском, что за месяц вырос в стоимости на 10,40. Остальные позиции остались стабильными или с небольшими колебаниями.

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