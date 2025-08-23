Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стає рятувальним колом для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області охопить низку важливих напрямів, які спрямовані на полегшення життя літніх людей і всіх, хто постраждав через війну, повідомляє Politeka.

Новий проєкт уже стартував і реалізується спільно з Гуманітарним фондом для України та благодійною мережею Карітас.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає участь п’яти місцевих організацій Карітасу, що працюють у різних регіонах. Основну увагу зосереджено на трьох регіонах: Дніпропетровщині, Запоріжчині та Миколаївщині.

Проєкт охоплює дуже широкий спектр послуг. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає, зокрема, невеликі та середні ремонти житла, а також облаштування місць тимчасового проживання.

Простими словами, у цих помешканнях робитимуть усе необхідне, щоб там можна було жити: лагодити стіни, вставляти вікна, доставляти ліжка та інші меблі.

Ще один блок передбачає роздачу наборів для новоприбулих осіб, а також спеціальних гігієнічних комплектів для людей з особливими потребами. Працюватимуть також кризові центри, у яких надаватимуть юридичну, психологічну та грошову підтримку.

У Кривому Розі та Запоріжжі діятимуть інклюзивні простори. Там людям із різними потребами допомагатимуть соціальні працівники та консультанти. Через Карітас Миколаїв і Карітас Кривий Ріг також можна буде отримати послуги домашньої опіки та телемедичні консультації.

У цих центрах малеча зможе гратися, навчатися й просто проводити час у безпечному та комфортному середовищі. Усі організації, задіяні у проєкті, вже провели початкову зустріч. Команди готові до роботи. Тривалість програми — з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року.

