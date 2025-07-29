Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надходитиме за оновленою процедурою.

Благодійна організація змінила підхід до збору інформації про потреби, аби гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області була більш адресною та своєчасною, повідомляє Politeka.

Пресслужба організації "Відновити лінію життя" проінформувала про зміни, які вони збираються впровадити, щоб швидше надавати пдітримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області залишається одним із головних напрямків роботи міжнародного благодійного фонду "Відновити лінію життя".

Його представники оголосили про запуск оновленої карти потреб. Її мета полягає в тому, щоб зібрати точні дані про найнеобхідніші запити від громад, які постійно стикаються з наслідками війни. Мешканці, які живуть поблизу лінії фронту, часто потребують продуктів, ліків, засобів гігієни та іншої життєво важливої підтримки.

Фонд закликає заповнити спеціальну анкету всім, хто добре обізнаний з ситуацією у своєму населеному пункті. Звернення приймають від представників місцевої влади, координаторів волонтерських ініціатив, працівників лікарень, шкіл, соцслужб, а також від активістів і звичайних мешканців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює Наш регіон, а також запоріжчину та Донеччину. До переліку входять такі міста, як Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Покровськ та прилеглі території.

В усіх цих регіонах фіксують серйозну нестачу ресурсів. Постійні обстріли, знищення інфраструктури та велика кількість переміщених осіб лише поглиблюють кризу.

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