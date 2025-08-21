До Дня Незалежності в Україні передбачена додаткова грошова допомога для пенсіонерів, зокрема й у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у 2025 році надається відповідно до зконів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист та Про жертви нацистських переслідувань.

Йдеться зокрема про ветеранів, працівників із небезпечних виробництв, тих, хто постраждав від нацистських переслідувань.

Суми разової виплати коливаються від 450 до 3100 грн. Усе залежить від статусу людини. Якщо ви вже на пенсії і підпадаєте під відповідну категорію, то додаткові кошти надійдуть автоматично. Звертатися до Пенсійного фонду окремо не доведеться.

Натомість для тих, хто зараз проходить військову службу або працює, але ще не на пенсії, порядок інший. У такому випадку підтримку перерахують на рахунки військових частин або установ, де працює отримувач.

Важливо, щоб роботодавець встиг подати всі потрібні документи. Якщо підтвердження статусу ветерана не буде, кошти не надійдуть.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стане підтримкою для тих, хто віддав роки життя служінню державі. Щодо сум, то вони будуть на такому рівні: 3100 грн для осіб з інвалідністю першої групи, якщо інвалідність пов’язана з війною; 2900 грн для людей з другою групою інвалідності через війну.

2700 для ветеранів з інвалідністю третьої групи; 1000 отримають учасники бойових дій; 3100 передбачено для тих, хто має особливі заслуги перед державою; 650 дадуть родинам людей з особливими заслугами; 450 отримає решта учасників війни, колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового утримання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області: як отримати допомогу

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.